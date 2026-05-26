Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yer alan Gölya Tabiat Parkı'ndaki gölette, dün saat 17.30 sularında Rukiye Görgin'e ait cansız beden bulundu. Sabah gazetesinin aktardığına göre, suda hareketsiz yatan birini fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Görgin'in, sabah saatlerinde otobüsle kente geldiği belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, genç kadının göl çevresinde yaklaşık 8,5 saat vakit geçirdiği ve suya doğru ağır adımlarla ilerlediği tespit edildi.

ÇANTASINDA NAKİT VE ALTIN BULUNDU

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Görgin'in çantasında yaklaşık 25 bin TL nakit para ile bir miktar altın olduğu tespit edildi. Ancak genç kadının cep telefonuna ulaşılamadı. Tarsus'ta bir markette kasiyer olarak çalıştığı öğrenilen Görgin'in, biriyle buluşmak amacıyla kente gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ŞÜPHELİ ÖLÜMDE HTS KAYITLARI İNCELENİYOR

Kayıp telefon, soruşturmanın seyrini etkileyen en önemli detay olarak öne çıkıyor. Emniyet birimleri, Görgin'in son 48 saatlik HTS dökümlerini incelemeye alarak olay öncesi kimlerle irtibat kurduğunu haritalandırıyor. Şüpheli ölüm vakalarında HTS verileri, kişinin son rotasını ve olası buluşmalarını aydınlatmada standart ve kritik bir prosedür olarak uygulanıyor.

Genç kadının annesinin, olayın yaşandığı gün Tarsus'ta kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Sakarya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Görgin'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Mersin'e gönderildi.