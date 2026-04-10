Trendyol Süper Lig 29. hafta Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusu yanıt buldu. Alanyaspor, formda rakibi Trabzonspor’u 11 Nisan Cumartesi günü sahasında konuk edecek. Mücadele saat 17.00’de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR SAHASINDA SERİYİ BOZMAK İSTİYOR

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Alanyaspor, iç sahada oynayacağı bu kritik karşılaşmada taraftar desteğini arkasına almayı hedefliyor. Turuncu-yeşilliler, 32 puanla bulunduğu konumdan kurtulup 35 puana ulaşarak rahat bir nefes almak istiyor.

Bir süredir yükselişte olan Trabzonspor ise ligde yakaladığı galibiyet serisini sürdürmenin peşinde. Üst sıralardaki yarışta puan kaybına tahammülü olmayan Karadeniz ekibi, Alanya deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.

TEKNİK DİREKTÖRLER ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Karşılaşma, iki teknik adam açısından da ayrı bir anlam taşıyor. Joao Pereira, futbolculuk döneminde Trabzonspor forması giymiş ve taraftarın sevgisini kazanmıştı. Fatih Tekke ise kısa süre önce Alanyaspor’da görev yapmıştı. Bu nedenle iki isim de eski takımlarına karşı sahaya çıkacak.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Alanyaspor’da Florent Hadergjonaj cezalı, Elia Meschak ve Iannis Hagi ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Trabzonspor’da Edin Visca forma giyemeyecek. Ernest Muçi için karar maç saatinde verilecek, sakatlıktan çıkan Batagov’un ise oynayabileceği belirtiliyor.

ALANYASPOR’DAN GOLCÜ PERFORMANS

Alanyaspor, Trabzonspor’u konuk ettiği son 3 lig maçında toplam 10 gol atarak dikkat çekti. İç sahada etkili bir grafik çizen ekip, bu istatistiği sürdürmek istiyor.

Öte yandan Trabzonspor’un son haftalardaki formu da gözlerden kaçmıyor. Üst üste aldığı galibiyetlerle çıkış yakalayan bordo-mavililer, Alanya deplasmanında bu seriyi devam ettirme peşinde.

İLK MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti. Trabzonspor, Paul Onuachu ile öne geçmiş, Alanyaspor ise Iannis Hagi’nin golüyle skoru eşitlemişti.