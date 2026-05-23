Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Mayıs Cumartesi gününe ait hava durumu raporunu yayımladı. Açıklanan son verilere göre, Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, birçok bölgede aralıklı gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor.

Yurt genelinde beklenen yağışların özellikle Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi. Ayrıca Bursa'nın güney alanı, Bilecik, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Siirt çevrelerinde de şiddetli yağış ihtimali bulunuyor.

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER HANGİLERİ?

MGM değerlendirmelerine göre, olası olumsuz hava koşulları nedeniyle tam 45 kent için sarı kodlu alarm verildi. Resmi uyarı listesinde yer alan iller şu şekilde sıralandı: Ankara, Adana, Antalya, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Karabük ve Osmaniye.

ANTALYA VE ÇEVRESİNDE NELER BEKLENİYOR?

Uyarılan iller arasında Antalya'nın da bulunması ve Batı Akdeniz geneli için yerel kuvvetli yağış tahmini yapılması, bölge halkı tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Alanya ve çevre ilçelerde, hafta sonu planı yapanların ani bastırabilecek sağanak yağışlara karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor. Sarı uyarı sistemi, meteorolojik şartların olağandışı olmamakla birlikte, günlük faaliyetleri etkileyebilecek potansiyele sahip olduğuna işaret ediyor.