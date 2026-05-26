Türkiye genelinde milyonlarca çalışanı ilgilendiren Kurban Bayramı mesai ücretlerinin detayları, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri doğrultusunda netleşti. Resmî tatil günlerinde mesai yapan işçilere ödenen ek ücretler, yasal düzenlemelere göre günlük yevmiyenin yüzde 100 zamlı hali olarak bordrolara yansıyor. Bu kapsamda bayramda görev alan personelin gelirinde önemli bir artış gerçekleşiyor.

İlgili kanuna göre ilave ücret, yalnızca arife günü ve bayram tarihlerinde fiilen çalışan kişilere veriliyor. Belirtilen takvimde 26 Mayıs Salı günü saat 13.00'te başlayan ve 30 Nisan Cumartesi gününe kadar devam eden süreçte görev yapan işçilere ödeme aktarılıyor. Bu sürenin tamamında çalışan bir personele, arife gününden başlamak kaydıyla toplamda 3,5 günlük ilave mesai ücreti ödenmesi gerektiği bildirildi.

HAFTA TATİLİ VE BAYRAM ÇAKIŞMASI NASIL HESAPLANIR?

Mevzuata göre haftanın 6 günü kesintisiz çalışan işçiler, takip eden 7. günde 24 saatlik dinlenme hakkı kazanıyor. Bu tatil gününün pazartesi veya cumartesi olması fark etmeksizin, aralıksız çalışma şartının sağlanması yeterli kabul ediliyor. Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre, işçinin hafta tatiline denk gelen bayram mesaisi için standart tutar yerine 1,5 günlük ilave ücret ödenmesi zorunluluğu bulunuyor.

Konuya ilişkin verilen örnekte, 23 Mayıs Cumartesi günü haftalık iznini kullanan ve pazar gününden itibaren 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar aralıksız çalışan bir işçinin durumu değerlendirildi. Bu senaryoda 30 Mayıs tarihi hafta tatili olarak kabul ediliyor. Söz konusu işçiye bayram çalışması nedeniyle toplamda 4 günlük ilave mesai ücreti ödenmesi gerektiği aktarıldı.

İŞÇİLER İÇİN YASAL HAKLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Uzmanlar, bayram mesailerinin doğru hesaplanabilmesi için işçilerin giriş çıkış saatlerini ve vardiyalarını kayıt altında tutmalarını öneriyor. Yüzde 100 zamlı ücret, çalışanın normal günlük yevmiyesine ek olarak tam bir günlük yevmiye daha alması anlamına geliyor. Fazla mesai anlaşmazlıklarında arabuluculuk ve iş mahkemeleri süreçlerinde bu resmi kayıtlar belirleyici kanıt niteliği taşıyor.