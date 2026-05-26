CHP Genel Merkezi'nde yaşanan hareketliliğin ardından gündeme gelen bir video tartışma yarattı. Sabah.com.tr'nin aktardığı habere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine sunulan mutlak butlan kararını yırttığı anların kurgu olduğu iddia edildi.

Görüntülerde Özel'in, tebliğ edilen belgeyi eline aldıktan sonra "Bunun için yıktılar baba ocağını" ifadelerini kullanarak yırttığı anlar yer almıştı. Bu videonun servis edilmesinin ardından, olayın arka planına dair farklı değerlendirmeler kamuoyuna yansıdı.

VİDEO YENİDEN Mİ ÇEKİLDİ?

Haberde yer alan detaylara göre, Özgür Özel gelen resmi tebligatı kameralar kayıtta değilken önceden okuyup inceledi. Belgenin incelenmesinin ardından yeniden görüntü aldırıldığı ve evrakın hiç okunmadan yırtıldığı izleniminin verilmesi için rol yapıldığı öne sürüldü.

MUTLAK BUTLAN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Hukuk terminolojisinde yer alan mutlak butlan, bir işlemin kurucu unsurlara sahip olmasına rağmen emredici hükümlere aykırılık nedeniyle hukuken baştan itibaren geçersiz sayılması durumunu ifade ediyor. Parti genel merkezindeki sürecin temelini oluşturan bu resmi kararın tebliğ aşaması, söz konusu kamera arkası iddialarıyla birlikte siyasette konuşulan başlıklar arasına girdi.