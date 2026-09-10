İSTANBUL Kağıthane’deki evinde ölü bulunan 51 yaşındaki oyuncu Serhat Mustafa Kılıç’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ailesi, dostları ve sanat camiasının İstanbul Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törenle veda ettiği Kılıç’ın 8 yıllık kız arkadaşı Özlem Esmergül’ün emniyet ve savcılık ifadeleri arasındaki farklılık dikkat çekti.

Esmergül’ün emniyette verdiği ifadede Kılıç’ın madde ve alkol bağımlılığının bulunmadığını söylediği, savcılıkta ise oyuncuyu tanıdığı süre boyunca uyuşturucu madde ve alkol kullandığını bildiğini ifade ettiği belirtildi.

“8 SENEDİR TANIRIM”

Özlem Esmergül, savcılık ifadesinde Kılıç ile son görüşmesine ilişkin de bilgi verdi. Oyuncuyu 8 yıldır tanıdığını belirten Esmergül, son olarak ölümünden iki gün önce telefonla görüştüklerini anlattı.

Esmergül’ün ifadesine göre Kılıç, sağlık sorunları nedeniyle rol aldığı dizinin setine gidememesiyle ilgili sıkıntılar yaşıyordu. Son telefon görüşmelerinde de bu konuyu konuştuklarını belirten Esmergül, Kılıç’ın sağlık durumunun kötü olduğunu söylediğini aktardı.

Kılıç’ın kendisi ve dizi setindeki arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra telefonlara cevap vermediğini öğrendiğini ifade eden Esmergül, oyuncunun zaman zaman küstüğü kişilerle 5-6 gün iletişim kurmadığını, bu nedenle kendisine ulaşamayınca başlangıçta durumdan şüphelenmediğini söyledi.

SAVCILIKTAKİ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Esmergül’ün uyuşturucu ve alkol kullanımına ilişkin emniyet ile savcılıkta verdiği ifadeler arasındaki farklılık ise soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Emniyette Kılıç’ın madde ve alkol bağımlılığının olmadığını belirttiği aktarılan Esmergül, savcılıkta ise, “Kendisini tanıdığım süreden beri uyuşturucu madde ve alkol kullandığını bilirim. Son 6 aydır bildiğim kadarıyla kokain maddesini de kullanmaktadır. Husumetli olduğu birisi yoktur” dedi.

EVDEKİ İNCELEMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kılıç’ın yaşadığı evde yaptığı incelemeye ilişkin raporun ayrıntıları da ortaya çıktı.

Raporda, Kılıç’ın yaşadığı dairenin bulunduğu sitenin girişinde güvenlik görevlisinin bulunduğu ve giriş çıkışların güvenlik kameralarıyla kontrol edildiği belirtildi. Binanın girişinde de koridoru gören güvenlik kamerasının bulunduğu kaydedildi.

Dairenin çelik giriş kapısında herhangi bir zorlama izine rastlanmadığı, kapıda anahtarın takılı olmadığı ifade edildi. Evin koridorunda ve salon girişinde ise aynı renk ve desene sahip bir tabağın kırık parçalarının tespit edildiği belirtildi.

UYUŞTURUCU OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN MADDELER BULUNDU

Olay yeri inceleme raporuna göre salondaki ahşap sehpa üzerinde bulunan metal kutunun içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen yeşil renkli otsu bitki tespit edildi. Ayrıca poşet içerisinde sigara sarma kağıdı bulunduğu kaydedildi.

Evdeki kumaş valizde de siyah renkli klipsli poşet içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen yeşil renkli otsu bitki ile uyuşturucu kullanımında kullanıldığı değerlendirilen rulo haline getirilmiş 3 adet 200 liralık banknot bulunduğu ifade edildi.

Evde bulunan maddelerin niteliğine ilişkin rapordaki ifadeler değerlendirme niteliğinde olurken, Serhat Mustafa Kılıç’ın kesin ölüm nedeni ve olayın tüm yönlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturma sürüyor.