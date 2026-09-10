UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk hafta karşılaşmaları devam ediyor. Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Fransa’nın güçlü ekiplerinden Lens, Devler Ligi’nde karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri arasında bulunan Slavia Prag, taraftarı önünde oynayacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılarak organizasyona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

SLAVIA PRAG-LENS MAÇI NE ZAMAN?

Slavia Prag ile Lens arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.

SLAVIA PRAG-LENS MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Mücadelenin yayın akışı ve resmi maç saati üzerinden takip edilmesi gerekiyor.

İKİ TAKIM DA GALİBİYET PEŞİNDE

Slavia Prag, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada taraftar avantajını kullanarak ilk haftayı 3 puanla kapatmayı hedefliyor. Lens ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin planlarını yapıyor.

İki takım daha önce 1995-96 sezonunda UEFA Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelmişti. O eşleşmede Slavia Prag, rakibini toplamda 1-0’lık skorla elemişti.

SLAVIA PRAG MUHTEMEL 11’İ

Slavia Prag: Markovic, Chaloupek, Zima, Vicek, Nowak, Sadilek, Jurasek, Isife, Sturm, Ayaosi, Chytil.

LENS MUHTEMEL 11’İ

Lens: Risser, Antonio, Ganiou, Sagnan, Skoras, Cuisance, Haidara, Udol, Sima, Thauvin, Ivanovic.

Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında oynanacak mücadelede iki takım da yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak için sahaya çıkacak.