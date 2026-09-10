DENİZBANK müşterilerinin mobil bankacılık hizmetlerinde yaşadıklarını belirttiği erişim problemleri gündeme geldi. Bazı kullanıcılar MobilDeniz uygulamasına giriş yapamadıklarını, hesaplarına erişmekte ve para transferi işlemlerini gerçekleştirmekte sorun yaşadıklarını bildirdi.

Yaşanan kullanıcı bildirimlerinin ardından “DenizBank çöktü mü?”, “MobilDeniz neden açılmıyor?” ve “DenizBank’ta sorun mu var?” soruları araştırılmaya başlandı. Ancak kesinti ve arıza bildirimlerini takip eden Downdetector'ın güncel verileri, şu an için DenizBank hizmetlerinde normalin üzerinde ve yaygın bir kesintiye işaret etmiyor.

KULLANICILARDAN GİRİŞ SORUNU BİLDİRİMLERİ

MobilDeniz'i kullanmak isteyen bazı müşterilerin özellikle uygulamaya giriş, hesaplara erişim ve para transferi aşamalarında problem yaşadığı yönünde bildirimler gündeme geldi.

Downdetector; mobil bankacılık, internet bankacılığı, uygulamaya giriş ve para transferi gibi farklı kategorilerde kullanıcıların yaptığı sorun bildirimlerini takip ediyor. Güncel tabloda ise DenizBank genelinde geniş çaplı bir hizmet kesintisi görülmüyor.

DENİZBANK’TAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

DenizBank’ın planlı kesintilere ilişkin resmi bilgilendirmelerinde 10 Eylül tarihinde MobilDeniz'e erişimi kapsayan planlı bir çalışma yer almıyor. Bankanın ağustos ayında çeşitli veritabanı ve bankacılık altyapılarına yönelik bakım çalışmaları gerçekleştirdiği biliniyor.

Bu nedenle bazı kullanıcıların bildirdiği erişim problemlerinin genel bir sistem arızasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda şu aşamada kesin bir bilgi bulunmuyor.

MOBİLDENİZ’E GİREMEYENLER NE YAPABİLİR?

MobilDeniz'e erişemeyen kullanıcılar öncelikle internet bağlantısını kontrol ederek uygulamayı yeniden başlatabilir. Wi-Fi bağlantısında sorun yaşanması durumunda mobil veri üzerinden giriş denenebilir. Uygulamanın güncel sürümünün kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi de öneriliyor.

Sorunun devam etmesi halinde kullanıcılar DenizBank'ın müşteri hizmetleri kanallarından destek alabilir. Bankanın telefon bankacılığı hizmetine 0850 222 0 800 numarası üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.