FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 18 yıl aradan sonra yeniden sahneye çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, 2026-2027 sezonu lig aşamasının ilk haftasında İtalya Serie A temsilcisi Roma’yı İstanbul’da ağırlayacak.

10 Eylül 2026 Perşembe günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 19.45’te başlayacak.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Roma arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano’nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak.

18 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE

Fenerbahçe, Roma karşılaşmasıyla birlikte 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirecek.

Sarı-lacivertliler, Devler Ligi’ndeki son maçını 10 Aralık 2008’de Dinamo Kiev’e karşı oynamıştı. Fenerbahçe, Roma karşısında organizasyondaki 41’inci maçına çıkacak.

Fenerbahçe daha önce Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 40 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 42 gol atarken kalesinde 70 gol gördü.

ROMA İLE İLK RESMİ MAÇ

Fenerbahçe ile Roma, tarihlerinde ilk kez resmi bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

İki ekip daha önce 2014 yılında Roma Olimpiyat Stadı’nda hazırlık maçında karşılaşmış ve mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlanmıştı.

FENERBAHÇE’DE İKİ EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte kritik Roma karşılaşması öncesinde iki önemli eksik bulunuyor.

UEFA tarafından 2 maç men cezası verilen Matteo Guendouzi ile sakatlığı bulunan Marco Asensio, Roma karşısında forma giyemeyecek.

LUKAKU ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe’nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, teknik heyetin görev vermesi halinde eski takımı Roma’ya karşı sahaya çıkacak.

33 yaşındaki forvet, 2023-2024 sezonunda İtalyan ekibinin formasını giymişti.

FENERBAHÇE’NİN İLK 11’İ

Sarı-lacivertlilerin Roma karşısında şu 11’le sahaya çıkacağı belirtildi:

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Bartuğ, Greenwood, Kerem, Muriqi.

ROMA’NIN MUHTEMEL 11’İ

Roma: Svilar, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Molina, Wesley, Cristante, Koné, Dybala, Soulé, Malen.

Fenerbahçe, taraftarının önünde Roma’yı mağlup ederek 18 yıl sonra döndüğü UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 3 puanla başlamayı hedefliyor.