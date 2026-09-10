FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 18 yıl aradan sonra lig aşamasındaki ilk karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Chobani Stadı’nda İtalya’nın güçlü temsilcilerinden Roma’yı ağırlayacak.

Dev mücadele öncesinde teknik heyetlerin sahaya sürmesi beklenen kadrolar şekillenirken, cezalı ve sakat oyuncular da belli oldu. Fenerbahçe, Roma karşısında iki önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

FENERBAHÇE’DE GUENDOUZI VE ASENSIO YOK

Sarı-lacivertlilerde Matteo Guendouzi, UEFA tarafından verilen 2 maçlık men cezası nedeniyle Roma karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’nin bir diğer önemli eksiği ise Marco Asensio olacak. Sakatlığı bulunan Asensio’nun Roma karşılaşmasında görev alamayacağı belirtildi.

ROMA’NIN İSTANBUL KADROSU BELLİ OLDU

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini de İstanbul deplasmanı için kamp kadrosunu belirledi.

İtalyan temsilcisinin kaleci kadrosunda Svilar, De Marzi ve Gollini bulunuyor. Savunmada Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli ve Ghilardi yer alıyor.

Orta sahada Cristante, De Roon, Kone, Pisilli ve Mora bulunurken, hücum hattında Castro, Malen, Soule ve Dybala İstanbul kafilesinde yer aldı.

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL 11’İ

Sarı-lacivertlilerin Roma karşısına şu 11’le çıkması bekleniyor:

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Bartuğ, Kante, İsmail, Greenwood, Kerem, Muriç.

ROMA’NIN MUHTEMEL 11’İ

İtalyan ekibinin ise mücadeleye şu kadroyla başlaması bekleniyor:

Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Kone, Cristante, Molina, Wesley, Soule, Dybala, Malen.

FENERBAHÇE AVRUPA’YA GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR

Şampiyonlar Ligi’nde 18 yıl sonra lig aşamasında mücadele edecek Fenerbahçe, taraftarı önünde oynayacağı Roma karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak Avrupa macerasına 3 puanla başlamayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler için kritik mücadelede taraftar desteğinin de önemli bir güç olması bekleniyor.