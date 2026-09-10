ANKARA’nın Mamak ilçesinde amca ile yeğeni arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Hırdavat dükkanında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.T., yeğeni Yusuf T.’yi silahla vurdu. Yusuf T. hayatını kaybederken, şüpheli E.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

HIRDAVAT DÜKKANINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, Mamak ilçesi 1658. Cadde üzerinde bulunan bir hırdavat dükkanında meydana geldi. E.T. ile yeğeni Yusuf T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

Taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.T., silahla yeğeni Yusuf T.’ye ateş etti.

YEĞENİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahla vurulan Yusuf T. hayatını kaybetti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hırdavat dükkanı ve çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayın ardından şüpheli E.T. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TARTIŞMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Amca ile yeğeni arasındaki tartışmanın hangi nedenle çıktığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Polis ekipleri, olayın öncesinde yaşananları ve tartışmanın nasıl silahlı kavgaya dönüştüğünü belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

Şüpheli E.T.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.