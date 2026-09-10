TRABZONSPOR’da teknik direktör arayışlarında dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Yabancı teknik direktör adaylarıyla gerçekleştirilen görüşmelerden beklenen sonucun alınamamasının ardından bordo-mavili yönetimin yerli teknik adam seçeneklerine yöneldiği belirtildi.

Trabzonspor yönetiminin listesindeki en dikkat çekici ismin ise Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan olduğu öne sürüldü. Bordo-mavililerin, Turan’ın teknik direktörlük kariyerindeki performansını yakından takip ettiği ve takımın başına getirmek için girişimde bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.

ARDA TURAN İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK

Trabzonspor yönetiminin Arda Turan konusunda izleyeceği yol haritasının da şekillendiği belirtildi. Bordo-mavililerin, Shakhtar Donetsk’in Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının tamamlanmasını beklediği öne sürüldü.

Karşılaşmanın ardından hem Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk hem de Arda Turan cephesiyle doğrudan temas kurulmasının planlandığı kaydedildi. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Trabzonspor’un teknik direktörlük koltuğunu Turan’a emanet etmek istediği iddia edildi.

YÖNETİMİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

39 yaşındaki Arda Turan’ın futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlükte gösterdiği yükselişin Trabzonspor yönetiminin dikkatini çektiği ifade edildi. Turan’ın modern futbol anlayışı ve son dönemde ortaya koyduğu performansın, bordo-mavililerin kendisini adaylar arasına almasının önemli nedenleri arasında olduğu belirtildi.

Ancak şu ana kadar Trabzonspor veya Arda Turan cephesinden olası görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

B PLANI ŞENOL GÜNEŞ

Arda Turan ile yapılması planlanan görüşmelerden sonuç alınamaması veya sürecin uzaması ihtimaline karşı Trabzonspor’un alternatif planını da hazırladığı öne sürüldü.

Bordo-mavililerin listesindeki güçlü seçeneklerden birinin Şenol Güneş olduğu belirtildi. Trabzonspor tarihinin önemli isimleri arasında yer alan Güneş’in kulübü ve şehri yakından tanıması, yönetimin değerlendirdiği avantajlar arasında gösteriliyor.

Trabzonspor’da teknik direktörlük koltuğu için sürecin, Arda Turan cephesiyle gerçekleştirilmesi beklenen temasların ardından netlik kazanması bekleniyor.