UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun ilk lig aşaması maçları sürerken, gecenin dikkat çeken mücadelelerinden birinde Como 1907 ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek.

İtalya temsilcisi Como, kulüp tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Rakibi ise Avrupa kupalarında daha fazla deneyime sahip olan RB Leipzig olacak.

COMO-LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN?

Como 1907-RB Leipzig karşılaşması 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

COMO-LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye’de tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Como 1907-RB Leipzig karşılaşmasına İtalya’nın Como kentindeki Stadio Giuseppe Sinigaglia ev sahipliği yapacak.

COMO TARİHİNDE İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE

Como 1907 açısından karşılaşma tarihi bir anlam taşıyor. İtalya temsilcisi, kulüp tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahaya çıkacak.

RB Leipzig ise Avrupa kupalarındaki deneyimiyle mücadeleye çıkacak. Como, taraftarı önünde oynayacağı ilk Şampiyonlar Ligi maçından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.