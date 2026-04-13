8 Nisan günü Antalya-Isparta kara yolunun Kargı mevkiinde meydana gelen ve hepimizin içini yakan o kaza sonrası beklenen yargı kararı çıktı.

Aksu tarafındaki seralarda çalışan işçileri taşıyan minibüsle kafa kafaya çarpışan beton mikserinin sürücüsü Gürkan G., Bucak Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi biter bitmez jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen sürücü, 7 kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçlamasıyla tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi. Kaza günü saat 17.00 sularında ortalık resmen savaş alanına dönmüştü. Isparta yönünden gelen lojistik firmasına ait mikserin, işçi taşıyan minibüsü önüne katıp metrelerce sürüklemesi sonucu ortalık bir anda ana baba gününe döndü.

Adil Özkan yönetimindeki minibüste bulunan kadın işçilerin çoğu maalesef olay yerinde can verdi. Kazanın şiddeti o kadar fazlaydı ki, araçların parçaları çevreye savrulmuş, yol uzun süre trafiğe kapanmıştı. Bu tür kazalar maalesef bölgedeki tarım işçilerinin ne kadar zor şartlarda ve bazen güvenliksiz ulaşım araçlarıyla yollara düştüğünü bir kez daha gösteriyor. Yevmiye peşinde koşarken canından olan bu insanların hikayesi tüm bölgeyi yasa boğdu.

Mutfak masrafını çıkarmak, evine ekmek götürmek için seraya giden anneler, kız kardeşler maalesef evlerine bir daha dönemediler. Hastanede yatan yaralılardan gelen bilgiler ise... Kazada hayatını kaybeden Adil Özkan, Gülsüm Özkan, Zeynep İnaz, Hayrunisa Karaca, Elmas Yüce, Cemile Çakır ve Yeter Gümüş geçtiğimiz günlerde gözyaşları arasında köylerinde toprağa verilmişti.

Cenazeler kaldırılırken feryatlar göğe yükseldi, mahalle halkı uzun süre kazanın şokunu atlatamadı. Soruşturmayı yürüten Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili üç savcı görevlendirmişti. Bilirkişi raporları ve kamera kayıtları incelendikten sonra kusur oranları netleşecek.

Şimdilik sürücü Gürkan G. cezaevinde yargılanmayı bekliyor.