Alanya'da tatlı keyfi hastane ve belediye koridorlarında son buldu. Hal Kavşağı üzerinde bulunan bir pastaneden baklava alan bir vatandaş, eve gidip tatlıyı yediği sırada büyük bir şok yaşadı.

Baklava diliminin içinden çıkan sert taş, vatandaşın dişine isabet ederek kırılmasına neden oldu. Olayın ardından canı yanan ve mağduriyetini gidermek isteyen vatandaş, hemen işletme yetkililerine ulaşmaya çalıştı. Ancak iddiaya göre telefonun ucundaki yetkiliden aldığı cevap şaşkınlık yarattı.

Durumu anlatan vatandaşa işletme yetkilisinin, "Cenazemiz var, şehir dışındayım" diyerek görüşmeyi kısa kestiği ileri sürüldü.

Beklediği hassasiyeti bulamayan vatandaş, yaşadığı bu mağduriyeti resmiyete dökmek için Alanya Belediyesi Çözüm Masası birimine giderek şikayette bulundu.

Alanya'da son dönemde gıda denetimleri sıkılaşsa da bu tarz bireysel mağduriyetler vatandaşın cebini ve sağlığını doğrudan etkiliyor. Hele ki bir diş tedavisinin maliyeti şu anki piyasa şartlarında bir tepsi baklavanın katbekat üzerindeyken, vatandaşın uğradığı zarar sadece fiziksel değil, maddi bir yük haline de geliyor. Konuyla ilgili görüş aldığımız işletme yetkilisi ise kısa bir açıklama yaptı.

Yetkili, vatandaşın herhangi bir şubelerine gitmesi durumunda ödediği ücretin iade edileceğini belirtti.

Ancak diş kırılması gibi sağlık boyutuna varan bir konuda sadece para iadesinin yeterli olup olmayacağı merak konusu.