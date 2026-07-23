Antalya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ve hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaşması üzerine toplu taşıma araçlarına yönelik incelemeler hızlandırıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolcu mağduriyetini önlemek amacıyla otobüslerdeki klima sistemlerinin çalışıp çalışmadığını mercek altına aldı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kentin en yoğun transfer merkezlerinden Doğu Garajı'nda durdurulan araçlara binen yetkililer sistemleri tek tek kontrol etti. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaz mevsimi boyunca yolcuların konforlu ve sağlıklı seyahat edebilmesi için denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

ŞOFÖR VE YOLCU TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Yapılan tüm uyarılara ve sıklaşan kontrollere rağmen bazı halk otobüslerinde klimaların hala kapalı tutulduğu gözlemleniyor. Bu durum, özellikle günün en sıcak saatlerinde şoförler ile yolcular arasında gerginliklere ve tartışmalara zemin hazırlıyor. Mevcut denetimlerin, kural ihlallerinin tamamen önüne geçmekte henüz yeterli olmadığı ifade ediliyor.

KLİMA AÇMAYAN OTOBÜS NEREYE ŞİKAYET EDİLİR?

Toplu taşıma araçlarında klima açmayan şoförlerle karşılaşan yolcuların, şikayetlerini doğrudan yetkili mercilere iletme hakkı bulunuyor. Vatandaşlar, araç plakası, saat ve güzergah bilgisini not alarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 153 numaralı İletişim Merkezi'ni arayabiliyor ve kural ihlali yapan araçlar hakkında cezai işlem başlatılmasını talep edebiliyor. Büyükşehir yetki alanındaki bu denetim mekanizmasının, Alanya dahil olmak üzere tüm ilçelerdeki toplu ulaşım kalitesine olumlu yansıması bekleniyor.