Akdeniz EDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Alanya genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle yarın planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Sabah saatlerinde başlayacak olan kesintiler, gün boyunca farklı mahallelerde ve yaylalarda etkili olacak. Çalışmaların amacı, bölgedeki enerji altyapısını güçlendirmek olarak aktarıldı.

OBA VE MAHMUTLAR'DA HANGİ BÖLGELER ETKİLENECEK?

Oba Mahallesi'nde yer alan Hatipoğlu Caddesi ile Yıldırım Sokak'ta yatırım faaliyetleri kapsamında 09:00 ile 13:00 saatleri arasında enerji akışı durdurulacak. Aynı mahalledeki Çevre Yolu Caddesi ile 29 ve 44 numaralı bölgelerde ise 10:00 - 15:00 saatleri arasında bakım işlemi yürütülecek.

Mahmutlar Mahallesi'nde 209 ve 210 numaralı sokaklar ile 208 ve 214 nolu bölgelerde 09:00 - 10:00 saatleri arasında kısa süreli bir kesinti planlanıyor. Bunun yanı sıra, Mahmutlar'ın Cindi Yaylası bölgesinde 09:30 ile 16:00 saatleri arasında yayla bakım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.

BATI MAHALLELERİ VE MANAVGAT SINIRINDA DURUM NE?

Okurcalar Mahallesi 1058

Sokak ve Pürenli mevkiinde 09:00 - 16:00 saatleri arasında kesinti yaşanırken, bu durum komşu ilçe Manavgat'ın Boztepe, Karakaya, Odaönü ve Yalçındibi mahallelerini de kapsayacak. Türkler Mahallesi Yılmaz bölgesindeki bakım çalışmaları ise 09:00 ile 12:00 saatleri arasında tamamlanacak.

Akçatı Mahallesi ve Uğurlu Mahallesi'nin Dibektaş Sokak bölgesinde sabah 09:00'da başlayıp 16:00'ya kadar sürecek olan bir çalışma bildirildi. Uğurlu Mahallesi'nin Dibektaş ve Merkez sokaklarında ayrıca 13:00 - 19:00 saatleri arasında ikinci bir kesinti programı uygulanacak.

YAYLALARDAKİ KESİNTİLER NE KADAR SÜRECEK?

Yüksek kesimlerdeki yaylalarda da elektrik altyapısı için geniş kapsamlı bir mesai harcanacak. Beyreli Yaylası, Fakırcalı Mahallesi'nin Aksu ve Demirçayırı sokakları ile Sarıpınar ve Solaklı mevkilerinde 09:30 - 16:00 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

Aynı saat diliminde Yaylakonak Mahallesi Avla Sokak ve yaylası, Yaylalı Mahallesi Boyalı ve Yaylalı yaylaları, İmamlı Mahallesi Gödüre Yaylası ile Şıhlar Mahallesi'nin merkez sokağı, Çayarası Yaylası ve Yenialiler bölgelerinde de elektrik kesintisi uygulanacak.

KESİNTİLERE KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Planlı şebeke yenileme çalışmaları sırasında yaşanabilecek voltaj dalgalanmalarına karşı, vatandaşların hassas elektronik cihazlarını prizden çekmeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca, çalışmaların erken bitmesi durumunda şebekeye belirtilen saatten önce enerji verilebileceği biliniyor.