Türkiye Badminton Federasyonu yetkilileri, Alanya'da düzenlenecek AirBadminton Şampiyonası öncesi yerel idarecilerle bir araya gelerek organizasyon detaylarını planladı. Federasyon Başkanı Ercan Yıldız ve beraberindeki heyet, hazırlıklar kapsamında Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmeye ALKÜ

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın ve Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nazif Emre Kıldırgıcı katılım sağladı. Yetkililerin aktardığına göre, ziyarette ilçenin spor turizmi potansiyeli ve kurumlar arası iş birliği fırsatları değerlendirildi. Federasyon heyeti temasları kapsamında ALKÜ yönetimiyle de bir araya gelerek ortak proje fikirlerini görüştü.

ORGANİZASYON DETAYLARI NETLEŞTİ

Şampiyonanın saha ve güvenlik planlamaları için Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde geniş katılımlı bir koordinasyon toplantısı yapıldı. Emniyet, sağlık, turizm ve belediye temsilcilerinin yer aldığı oturumda, etkinlik boyunca alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Ulaşım, konaklama ve sağlık hizmetleri gibi kritik başlıklar titizlikle planlanarak karara bağlandı.

250 SPORCU KUMDA MÜCADELE EDECEK

Müsabakalar, 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Tesisi'nde gerçekleştirilecek. Dev organizasyona Türkiye genelinden yaklaşık 250 sporcunun katılması bekleniyor. Açık alanda ve kum zeminde oynanan AirBadminton branşının, Alanya'nın alternatif spor turizmi hedeflerine ve bölgedeki spor hareketliliğine doğrudan katkı sağlaması öngörülüyor.