MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinden ayrılarak yeni bir siyasi parti kuracağını açıklamasının ardından ilk kez konuştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, uzun süredir yeni parti hazırlıklarının sinyallerinin verildiğini belirterek, kamuoyunda yeni oluşuma katılacak milletvekili sayısıyla ilgili farklı iddiaların gündeme geldiğini ifade etti.

Bahçeli, yeni parti tartışmalarının yalnızca milletvekili sayısıyla sınırlı olmadığını, CHP'nin sahip olduğu mal varlıkları ve Hazine yardımlarının da değerlendirilmesi gereken başlıklar arasında yer aldığını söyledi.

"Hazine yardımından pay aktarılması etik olur"

MHP lideri, CHP'nin bina, makam aracı ve diğer mal varlıklarının mevcut partide kalacağı bir senaryoda, 2026 yılında CHP'ye yapılan Hazine yardımının da yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında paylaşılması gerektiğini savundu.

Bahçeli açıklamasında, "2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında Hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır." ifadelerini kullandı.

Yeni parti tartışmaları sürüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni bir siyasi parti kuracağını açıklamasının ardından Ankara kulislerinde, yeni oluşuma katılacak milletvekili sayısı ve Meclis'teki olası dengeler tartışılmaya devam ediyor. Bahçeli'nin Hazine yardımıyla ilgili değerlendirmesi de bu süreçte siyasi gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.