Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis toplantısında, turizm sektörü temsilcileri arasında oda kapasitesi ve temsil hakkı üzerinden karşılıklı diyaloglar yaşandı. Akdeniz Manşet'in aktardığı habere göre, meclis üyeleri Emir Güldal ile Hasan Yetkil arasındaki tartışmanın odak noktasını işletme büyüklükleri oluşturdu.

Toplantı sırasında söz alan Meclis Üyesi Emir Güldal, diğer Meclis Üyesi Hasan Yetkil'i otel kapasitesi bağlamında eleştirdi. Güldal'ın, "Senin otelin 10 odalı, benim otelim 135 odalı. Ona bakarsan benim daha çok söz hakkım olması lazım." şeklindeki sözleri dikkati çekti. Kırk yıldır turizm sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Güldal, Yetkil'in asıl mesleğinin otelcilik olup olmadığını sorguladı.

KÜÇÜK İŞLETMELERİN TEMSİLİ NASIL SAĞLANMALI?

Bu eleştirilere yanıt veren Hasan Yetkil, temsil hakkının otel büyüklüğü ile ölçülemeyeceğini savundu. Mevcut otelini 10 yıldır işlettiğini ve geçmişte apart otel tecrübesi bulunduğunu belirten Yetkil, meclisteki görevinin küçük otellerin sesi olmak olduğunu ifade etti. İşletmelerin 5, 10 veya 15 odalı olmasının küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayan Yetkil, beş yıldızlı tesislerin sorunlarını dile getirme konusunda zaten avantajlı konumda olduklarını hatırlattı.

ANTALYA TURİZMİNDE KÜÇÜK OTELLERİN ROLÜ NEDİR?

Antalya bölgesindeki turizm ekosisteminde, toplam yatak kapasitesinin büyük bölümünü beş yıldızlı geniş tesisler oluştursa da, tesis sayısının önemli bir kısmını butik ve küçük ölçekli oteller meydana getiriyor.

ATSO

Meclisi'nde yaşanan bu kapasite diyaloğu, sektördeki küçük yatırımcıların karar alma süreçlerindeki etkinliklerini ve sektörel sorunlarının çözümünde nasıl bir temsil anlayışı izlenmesi gerektiği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Bölgedeki küçük işletmeler, sektörün sürdürülebilirliği adına meslek odalarındaki temsil alanlarını korumaya çalışıyor.