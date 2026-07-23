Türkiye'nin en köklü sinema etkinliklerinden biri olan 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yılki takvimi netleşti. Antalya Körfez gazetesinin aktardığı bilgilere göre, sinemaseverlerin heyecanla beklediği festival 24-31

Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festival komitesi tarafından belirlenen takvime göre, yarışma kategorileri için başvuru süreçleri başlatıldı. Ulusal Uzun Metraj, Belgesel, Kısa Film ve Sinema Okulları Öğrenci Filmleri yarışmaları için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2026 olarak duyuruldu. Film Forum Platformları başvuruları ise 21 Eylül 2026 tarihine kadar kabul edilecek.

ONUR ÖDÜLLERİ KİMLERE VERİLECEK?

Sinema dünyasının usta isimlerini Antalya'da buluşturan etkinlikte bu yılın onur ödülleri sahiplerini buldu. Yapılan açıklamaya göre, Türk sinemasına verdikleri katkılardan dolayı usta oyuncular Tilbe Saran ve Menderes Samancılar festivalde onur ödülüne layık görüldü. Yarışacak filmler ve festivale katılacak diğer ünlü isimlerin listesi ise henüz kesinleşmedi.

BİLET FİYATLARI VE ETKİNLİK ALANI NETLEŞTİ Mİ?

Festivalin nerede yapılacağı ve 2026 yılı bilet fiyatları konusundaki belirsizlikler resmi olarak henüz giderilmedi. Geçtiğimiz yıl tam biletin 20 TL, öğrenci biletinin ise 10 TL olduğu etkinlikte, bu yılki fiyatlandırmanın önümüzdeki aylarda duyurulması bekleniyor. Etkinlik alanı olarak ise geçmiş yıllarda olduğu gibi Cam Piramit'in kullanılması öngörülüyor.

Antalya genelinde büyük bir kültürel hareketlilik yaratan festivalin, bölge turizmine ve sanat hayatına olası yansımaları yakından takip ediliyor. Hem yerel halkın hem de şehir dışından gelecek sanatseverlerin katılımıyla Ekim ayında sinema şöleni yaşanması planlanıyor.