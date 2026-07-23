A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB

Milletler Ligi (VNL) çeyrek final turunda Kanada'yı mağlup etmeyi başardı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, milliler geriye düştükleri karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

MAÇIN SETLERİ NASIL SONUÇLANDI?

Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan ay-yıldızlı ekip, ilk seti 22-25 geride kapattı. İkinci setle birlikte toparlanan milliler, hücum ve bloklardaki etkinliğini artırarak art arda iki seti 25-21'lik skorlarla kazandı ve durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü ve son sette ise oyunun kontrolünü tamamen eline alan Türkiye, bu seti de 25-17 tamamlayarak maça noktayı koydu.

YARI FİNALDEKİ RAKİP KİM OLACAK?

FIVB

Milletler Ligi formatı gereği, çeyrek finali geçen takımlar madalya yolunda eleme usulüyle eşleşmeye devam ediyor. Kanada engelini aşan millilerin yarı finaldeki rakibi, turnuvanın diğer iddialı ekipleri Çin ile ABD arasında oynanacak mücadelenin ardından kesinleşecek. Türkiye, bu maçın galibiyle finale çıkmak için parkeye çıkacak.