METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Antalya'da güneşli hava etkisini sürdürürken, hissedilen en yüksek sıcaklık 44 derece ölçüldü. En düşük nem oranının yüzde 16, en yüksek yüzde 46 tahmin edildiği kentte rüzgarın saatte ortalama hızı 20 kilometre olurken, deniz suyu sıcaklığı yaklaşık 30 derece ölçüldü.

SICAKTAN BUNALAN SAHİLE GELDİ

Hava sıcaklığının etkisini artırdığı kentte yerli ve yabancı turistler, serinlemek için Konyaaltı Sahili'ni tercih etti. Sahile gelenler denizde serinlerken, bazıları su sporları yaptı. Kimi tatilciler ise şemsiyelerin altında dinlenerek güneşten korunmaya çalıştı. Bazı turistlerin şemsiye ile dolaştığı, bazılarının ise plaj havluları ile güneşten korumaya çalıştıkları görüldü.

'SICAK VE KURU HAVA ETKİLİ OLACAK'

Aşırı sıcaklar nedeniyle belediyeler de vatandaşlara yönelik uyarılar yayımladı. Konyaaltı Belediyesi açıklamasında, "Kıymetli vatandaşlarımız, Antalya'mızda etkisini gösteren ve tüm canlıları olumsuz etkileyen yüksek hava sıcaklığı nedeniyle, 22 Temmuz Çarşamba günü saha personelimizi 11.00-15.00 saatleri arasında dinlendirme kararı aldık. Halkımızı da zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda önemle uyarmak isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Kepez Belediyesi ise Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre 21 Temmuz sabahından 22 Temmuz akşamına kadar Antalya çevresinde sıcak ve kuru havanın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; 21 Temmuz sabah saatlerinden 22 Temmuz akşam saatlerine kadar Antalya çevrelerinde sıcak ve kuru havanın etkili olacağı tahmin edilmektedir. En yüksek sıcaklıklar (35-44°C), en düşük nem değerleri (%10-30) arasında seyretmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın, beklenen sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması önemle rica olunur. Kepez Belediyesi olarak ekiplerimizle 7/24 teyakkuzda olacağız" denildi.

TERMOMETRE 43 DERECEYİ GÖSTERDİ

Öte yandan kent merkezindeki elektronik termometre, gün içinde 43 dereceyi gösterdi. Özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

Kaynak: DHA