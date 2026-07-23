ALANYA'nın Oba Mahallesi Fatih Caddesi'nde son günlerde art arda yaşanan elektrik kesintileri, yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde mahalle sakinlerini zor durumda bıraktı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde meydana gelen kesintiler nedeniyle vatandaşlar günlük yaşamın olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Evlerinde hasta ve yaşlı yakınları bulunan bazı vatandaşlar, yüksek sıcaklık nedeniyle elektrik kesintilerinin ciddi mağduriyet oluşturduğunu söyledi. Mahalle sakinleri, "Gece gündüz elektrik kesiliyor. Sıcakta zaten zor şartlarda yaşıyoruz. Buzdolabındaki yiyeceklerimizin bozulmasından endişe ediyoruz. Kalıcı bir çözüm istiyoruz" diyerek yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi.

Esnaf: Ürünlerimiz zarar görüyor

Turizm sezonunun en yoğun dönemini yaşayan Oba Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmeler de kesintilerden olumsuz etkilendiklerini belirtti. Özellikle soğuk içecek, dondurma ve soğuk muhafaza gerektiren ürünlerin satıldığı işletmeler, elektrik kesintilerinin maddi kayıplara yol açtığını ifade etti.

Esnaf, "Yazın en yoğun dönemindeyiz. Elektrik sürekli kesildiğinde dolaplarımız çalışmıyor. Soğuk içecekler ve dondurmalar zarar görüyor. Bu durum hem müşteriyi hem de bizi mağdur ediyor" diyerek yaşanan soruna dikkat çekti.

Kalıcı çözüm çağrısı

Mahalle sakinleri ve esnaf, yaz sezonunun ortasında yaşanan elektrik kesintilerinin artık sona ermesini istediklerini belirterek, enerji altyapısında gerekli çalışmaların yapılarak sorunun kalıcı şekilde çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.