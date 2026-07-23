Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 23 Temmuz 2026 tarihinde Antalya genelinde geniş çaplı planlı elektrik kesintileri uygulanacak. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında yürütülecek bakım ve yatırım çalışmaları, başta Alanya olmak üzere toplam sekiz ilçeyi etkileyecek. Belirlenen mahallelerde günün farklı saatlerinde enerji akışı geçici olarak durdurulacak.

ALANYA'DA HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Alanya ilçesinde kesintiler hem sahil bandını hem de kırsal ve yayla kesimlerini kapsıyor. Sabah 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Asmaca ve Mahmutseydi mahallelerinde enerji verilemeyecek. Aynı gün 09.30'dan itibaren Beyreli, Fakırcalı, Mahmutlar, Yaylakonak, Yaylalı, İmamlı ve Şıhlar ile bu bölgelere bağlı yaylalarda saat 16.00'ya kadar kesinti sürecek. Avsallar'da 09.00-10.00, Emişbeleni ve Payallar'ın Hamzalar mevkisinde ise 10.30-11.30 saatleri arasında kısa süreli bakım işlemleri gerçekleştirilecek.

İlçe merkezine yakın konumdaki Kızlar Pınarı ve Saray mahallelerinde 10.00 ile 15.00 saatleri arası, Elikesik Mahallesi ve Dolular mevkisinde ise 10.30 ile 16.30 saatleri arası yatırım çalışmaları yapılacak. Öğleden sonraki planlamada ise Yeniköy'de 11.30-13.00, Konaklı'da 14.30-15.30 ve 16.00-17.00 aralıklarında kesinti uygulanacak. Mahmutseydi'nin Masadardı ve Uşakpınar mevkileri ile Oba Mahallesi'nin Orta mevkisinde ise 13.00 ile 19.00 saatleri arasında uzun süreli kesintiler planlanıyor.

DİĞER İLÇELERDEKİ PLANLI KESİNTİLER

AEDAŞ verilerine göre, çalışmalar yalnızca Alanya ile sınırlı kalmayacak. Akseki ilçesinin Demirciler, Hacı İlyas, Salihler, Boğaz ve Fakılar mahallelerinde sabah 09.00'dan itibaren kademeli olarak 16.00'ya kadar kesintiler yaşanacak. Aksu'nun Macun Mahallesi, Döşemealtı'nın Yeşilbayır ve Çıplaklı bölgeleri ile Elmalı'nın Büyüksöğle, Gökpınar, Kocapınar ve Küçüksöğle mahallelerinde de 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme işlemleri yürütülecek.

Demre ilçesi Karabucak ve Alakent (Matarlar) bölgelerinde 09.00-13.00 saatleri arası kesinti yapılırken, Finike'de Kale, Kum ve Sahilkent mahallelerinde gece mesaisi uygulanacak. Finike'deki çalışmalar 23 Temmuz saat 22.00'de başlayıp 24 Temmuz 03.00'te sona erecek. Kepez ilçesinde ise Esentepe bölgesi yatırım programına dâhil edildi.

KESİNTİLERE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELER?

Temmuz ayının en sıcak günlerinin yaşandığı bu dönemde, özellikle Alanya gibi turizm ve tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde uzun süreli enerji kesintileri günlük hayatı yakından ilgilendiriyor. Planlı bakım çalışmaları sırasında klima, buzdolabı ve ticari soğutucu ünitelerin çalışamayacak olması nedeniyle vatandaşların ve işletmelerin önlem alması gerekiyor. Ayrıca, çalışmaların tamamlanmasının ardından şebekeye verilecek ilk enerjide yaşanabilecek muhtemel voltaj dalgalanmalarına karşı, hassas elektronik cihazların kesinti süresince fişten çekilmesi arızaların önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.