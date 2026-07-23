Denizcilik Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2026 yılının ilk altı aylık döneminde Alanya Limanı'na toplam 5 kruvaziyer gemisi demirledi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ilçeye 6 gemi gelmiş olmasına rağmen, bu yıl deniz yoluyla gelen yolcu sayısında artış yaşanması dikkat çekti.

Resmi veriler, Alanya'ya gelen toplam kruvaziyer yolcu sayısının geçen yılki 6 bin 646 seviyesinden 6 bin 734'e yükseldiğini gösterdi. Deniz yoluyla ilçeye ulaşan bu turistlerin 6 bin 705'i Alanya Limanı'nı transit geçiş noktası olarak kullandı. Gemi sayısındaki düşüşe rağmen yolcu sayısındaki artış, ilçeye daha yüksek kapasiteli yolcu gemilerinin yanaştığına işaret ediyor.

ANTALYA VE TÜRKİYE GENELİNDE DURUM NE?

Bölgedeki diğer önemli durak olan Antalya Limanı ise yılın ilk yarısında ciddi bir ivme kazandı. Aynı dönemde Antalya'ya 7 kruvaziyer gemisi yanaşırken, ağırlanan yolcu sayısı yüzde 168 oranında artarak 18 bin 983'e ulaştı.

Türkiye genelindeki istatistiklere bakıldığında, ilk altı ayda limanlara toplam 488 kruvaziyer gemisinin yanaştığı ve 756 bin 455 yolcunun ülkeye giriş yaptığı bildirildi. Ülke çapında en fazla gemi ve yolcuyu ağırlayan liman ise 204 gemi ve 334 bin 172 turist ile Kuşadası olmaya devam etti.

ALANYA EKONOMİSİ İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Kruvaziyer turizminde transit yolcu oranının 6 bin 705 gibi yüksek bir seviyede olması, Alanya merkezindeki günlük ticari hareketliliği doğrudan etkiliyor. Gemiden inen binlerce turistin ilçe merkezindeki çarşıları, restoranları ve tarihi noktaları ziyaret etmesi, yerel esnafın gelirlerine önemli bir katkı sağlıyor. Deniz turizmindeki bu yolcu kapasitesi artışının, sezonun geri kalanında da ilçe ekonomisine olumlu yansıması bekleniyor.