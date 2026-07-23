Geçmiş yerel seçim dönemlerinde gündeme getirdiği projelerle tanınan Dr. Tahsin Biner, Alanya'nın artan sıcaklık sorununa karşı doğa odaklı bir çözüm çağrısında bulundu. Biner, şehir merkezinde yer alan bazı resmi kurumların taşınarak bu alanların yeşil dokuya kavuşturulması gerektiğini bildirdi.

Açıklamasında küresel iklim krizine karşı yerel çözümlerin önemine değinen Biner, Kolombiya'nın Medellin şehrinde uygulanan ağaçlandırma projesini örnek gösterdi. Ana caddelere ve merkez noktalara yapılan yoğun ağaçlandırmanın kentsel ısı adası etkisini kırmada en etkili yöntem olduğunu aktardı.

ALANYA MERKEZİ İÇİN HANGİ KURUMLARIN TAŞINMASI ÖNERİLİYOR?

Yerel seçim çalışmalarındaki vaatlerini hatırlatan Dr. Tahsin Biner, Alanya şehir içindeki Askerlik Şubesi, mevcut okullar ve eski belediye binası alanlarının dönüştürülmesi gerektiğini savundu. Bu yapıların kaldırılarak yerlerine geniş çaplı yeşillendirme çalışmaları yapılması halinde, şehir merkezindeki ısının 3 derece düşebileceğini öne sürdü. Biner, yaşanabilir bir kent dokusu için betonlaşma yerine acilen doğa odaklı projelere geçiş yapılması gerektiğinin altını çizdi.

MEDELLİN MODELİ ŞEHİR SICAKLIĞINI NASIL DÜŞÜRÜYOR?

Biner'in referans verdiği Medellin modelinde, şehir merkezine ve ana arterlere toplam 880 bin ağaç dikilerek kentsel sıcaklık ortalamasında 5 derecelik bir düşüş sağlandığı biliniyor. Dünya genelinde yeşil koridorlar olarak adlandırılan bu sistem, beton yüzeylerin güneş ışığını emerek ısıyı hapsetmesini engelliyor ve doğal gölgelendirme ile mikro iklimler yaratarak şehirlerin nefes almasına olanak tanıyor. Alanya'da da benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi, özellikle yaz aylarında günlük yaşam konforu açısından muhtemel bir rahatlama fırsatı olarak değerlendiriliyor.