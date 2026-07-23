Antalya Valiliği, Sıfır Atık Vakfı ve Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi iş birliğiyle Kemer ilçesindeki Phaselis Güney Limanı'nda deniz kirliliğine karşı 'Geleceğe İz Bırak – Plastiksiz Temmuz Buluşması' düzenlendi. Valiliğin açıklamasına göre etkinliğe Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Öntaş, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Programda, Akdeniz ekosistemini tehdit eden plastik atıklara karşı alınacak yeni önlemler kamuoyu ile paylaşıldı.

Antalya kıyılarına vuran plastik atıkların kaynağını araştırdıklarını belirten Vali Hulusi Şahin, sorunun sadece yerel değil uluslararası boyutta olduğunu aktardı. İlk bulguların, Türkiye'nin Akdeniz'e kıyısı olan diğer şehirlerinden ve farklı ülkelerden gelen atıklara işaret ettiğini dile getiren Şahin, denizden çıkan yabancı dildeki ambalajların bu durumu doğruladığını bildirdi.

ANTALYA'DAKİ 29 NEHİR İÇİN HANGİ ÖNLEM ALINACAK?

Akdeniz'in büyük bir havuz olduğunu ve bir bölgedeki kirliliğin diğer kıyıları da doğrudan etkilediğini vurgulayan Vali Şahin, kirliliği kaynağında çözmek için harekete geçtiklerini duyurdu. Şahin, Antalya sınırları içerisinde denize dökülen 29 nehrin bulunduğunu ve bu akarsuların taşıdığı plastiklerin kıyılara ulaştığını hatırlattı. Bu akışı kesmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve destekçi firmaların katkılarıyla 29 nehrin tamamının denize döküldüğü noktalara atık tutucu bariyerler yerleştirileceği açıklandı.

Ayrıca deniz yüzeyindeki atıkları toplayan 'Çöpkapan' ve 'Deniz süpürgesi' gibi mekanizmaların sayısının artırılacağı bilgisi paylaşıldı. Bu adımlarla, dünyanın en fazla mavi bayraklı plajına sahip şehri olan Antalya'nın bu unvanını koruması hedefleniyor. Alanya'nın da içinde bulunduğu geniş sahil şeridini kapsayan bu koruma kalkanı, bölgenin turizm gelirleri ve deniz ekosistemi için yakından takip ediliyor.

HAFTALIK 5 GRAM MİKROPLASTİK NE ANLAMA GELİYOR?

Programda söz alan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31

Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, insan sağlığını tehdit eden görünmez tehlikeye dikkat çekti. Ağırbaş'ın aktardığı verilere göre, bireyler farkında olmadan haftalık ortalama 5 gram mikroplastiğe maruz kalıyor. Uzmanların sıklıkla bir kredi kartı ağırlığına denk geldiğini belirterek somutlaştırdığı bu miktar, hem halk sağlığı hem de ekonomi için ciddi bir risk oluşturuyor.

Dünya genelinde her yıl 8 milyon tondan fazla plastiğin denizlere karıştığını belirten Ağırbaş, 2026 yılı başında yapılacak COP31 iklim zirvesi öncesinde atılacak adımların önemine değindi. Ağırbaş, önümüzdeki günlerde 14 bakanlık temsilcisinin katılımıyla Antalya'da kapsamlı bir plastik kirliliği toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu. Etkinlik, protokol üyelerinin 'Çöpkapar' sisteminin çalıştığı alanda yaptığı teknik incelemeyle sona erdi.