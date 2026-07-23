Turizm sezonunun en yoğun günlerini geçiren Alanya'da, deniz yüzeyinde artan kirliliğe müdahale gecikmedi. Yerel kaynakların aktardığına göre, Alanya Belediyesi tarafından kendi imkanlarıyla geliştirilen ve bir süredir kullanılmayan deniz yüzeyi temizleme aracı Wasteddin yeniden sahaya indi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mesaiye başlayan özel araç, özellikle turistlerin ve teknelerin yoğun ilgi gösterdiği Kızılkule ile Tersane arasındaki sahil bandında görev yapıyor. Deniz yüzeyinde biriken plastik ve ambalaj atıkları, aracın donanımı sayesinde hızla toplanarak bertaraf ediliyor. Bu hamle, uzun süredir aracın atıl durumda kalmasını eleştiren kamuoyunda da karşılık buldu.

DENİZ KİRLİLİĞİNE KARŞI YEREL ÇÖZÜM

Akdeniz havzasında artan tekne trafiği ve yoğun kıyı kullanımı, yaz aylarında deniz yüzeyi kirliliğini tetikleyen ana unsurlar arasında yer alıyor. Wasteddin gibi yerel imkanlarla üretilen inovatif araçlar, kirliliğin kıyı ekosistemine ve bölgenin turizm imajına zarar vermeden kontrol altına alınmasında hayati bir işlev görüyor. Sahil bandına nefes aldıran temizlik çalışmalarının sezon boyunca periyodik olarak devam etmesi öngörülüyor.