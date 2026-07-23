Antalya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, sağlık sorunlarını da beraberinde getirdi. Hissedilen sıcaklığın yer yer 60 dereceye ulaştığı kentte, acil servislere ishal, mide bulantısı, halsizlik ve karın ağrısı şikayetiyle başvuranların sayısında belirgin bir artış yaşandı.

Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün aktardığı habere göre, kent merkezindeki hastanelerde yoğunluk oluştu. Acil servis hekimleri, yüksek sıcaklıklar nedeniyle vücudun terleme yoluyla ciddi oranda sıvı kaybettiğini bildirdi. Bu tabloya ishalin de eklenmesiyle hastaların hızla susuz kalma riskiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

BESLENME DÜZENİNE DİKKAT EDİLMELİ

Hekimler, sıcak havalarda artan sıvı ihtiyacının karşılanması için gün içinde en az 2 litre su tüketilmesini tavsiye ediyor. Yaş, genel sağlık durumu ve fiziksel aktivite yoğunluğuna göre bu miktarın artırılabileceği vurgulanıyor. Sindirim sistemini yormamak adına yağlı, baharatlı ve sütlü gıdalardan uzak durulması istenirken; pirinç lapası, haşlanmış patates ve muz gibi besinlerin tercih edilmesi önerildi. Ayrıca sıcakta çabuk bozulabilen gıdalara karşı hijyen kurallarına azami özen gösterilmesi gerektiği açıklandı.

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA GİDİLMELİ?

Özellikle Akdeniz bölgesindeki yüksek nem ve sıcaklık, gıdaların bekleme süresini kısaltarak bağırsak enfeksiyonlarına zemin hazırlıyor. Uzmanlar, basit gibi görünen ishal tablosunun ilerleyebileceği konusunda uyarıyor. Şikayetlerin 2-3 günden uzun sürmesi, yüksek ateş, dışkıda kan veya siyah renk görülmesi durumunda vakit kaybedilmemesi gerekiyor. Şiddetli karın ağrısı ile ağız kuruluğu, baş dönmesi ve idrar miktarında azalma gibi susuzluk belirtileri ortaya çıktığında derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması hayati önem taşıyor.

Antalya genelinde etkili olan bu sıcak hava dalgası ve artan sağlık şikayetleri, yerleşik nüfusun ve turizm hareketliliğinin yoğun olduğu Alanya gibi kıyı ilçelerinde de yakından takip ediliyor.