Antalya'nın Manavgat ilçesinde evlilik teklifi için tatile gelen çiftin bulunduğu otomobil devrildi. Sürücü, bagajdaki tektaş yüzük ve çiçek bulunana kadar sağlık ekiplerinin hastaneye sevk talebini geri çevirdi.

Kütahya'dan yola çıkan Serdar K. ve kız arkadaşı Emel A., konaklayacakları otele yaklaşık 1 kilometre kala kaza yaptı. Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde ilerleyen araç, Herdford Caddesi kavşağında kontrolden çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

AMBULANSI NEDEN REDDETTİ?

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yolcu konumundaki Emel A. hastaneye kaldırıldı. Kolundan ve bacağından yaralanan sürücü Serdar K. ise ekiplerin ısrarlarına rağmen hastaneye gitmek istemedi. Yetkililerin aktardığına göre, aynı akşam evlilik teklifi yapmayı planlayan sürücü, bagajdaki yüzük ve çiçeğin kaybolduğu endişesiyle aracın başından ayrılmadı.

TİTREYENGÖL GÜZERGAHINDA SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ

Manavgat'ın Sorgun ile Titreyengöl gibi oteller bölgelerine bağlanan yollarda, özellikle şehre dışarıdan gelen sürücülerin karıştığı kazalar dikkat çekiyor. Yabancı oldukları güzergahlarda seyreden sürücülerin, oteller bölgesindeki virajlara yaklaşırken hızlarını düşürmeleri ve yön tabelalarına uymaları sürüş güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Ekiplerin araç çevresinde yaptığı arama sonucunda evlilik yüzüğü ve çiçekler bulundu. Eşyalarını teslim alan Serdar K., daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla kız arkadaşının tedavi gördüğü hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.