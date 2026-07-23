Antalya'nın Aksu ilçesinde yer alan Karataş Mağarası, geçen yıl tartışmalara neden olan müzik etkinliğinin ardından bu yıl yeni bir organizasyonla tekrar gündemde. Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, 8 Ağustos 2026

Cumartesi günü gerçekleştirilecek "Temple Of Rising" adlı tekno müzik partisi için hazırlıklar başladı ve giriş biletleri 2 bin lira bedelle satışa çıkarıldı.

Geçtiğimiz yıl mağara içinde yapılması planlanan benzer bir etkinlik, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine dışarıdaki bahçe alanına taşınmıştı. Sosyal medya üzerinden duyurulan yeni organizasyonun Antik Yunan konseptiyle saat 20.00'de başlayacağı belirtildi. Etkinlik kapsamında iki DJ'in Afro ve Melodic House performansları sergileyeceği; alanda ateş gösterileri, ışık şovları, yiyecek-içecek stantları ve özel kokteyl servislerinin bulunacağı duyuruldu.

TARİHİ VE DOĞAL YAPI DİKKAT ÇEKİYOR

Kurşunlu Şelalesi'nin 12,8 kilometre kuzeyinde konumlanan ve yaklaşık 213 metre uzunluğunda olan Karataş Mağarası, beş ana galeriden meydana geliyor. İçerisinde şifalı olduğuna inanılan çamur göletleri, sarkıt ve dikitler barındıran mağara, özel mülkiyet statüsünde yer alıyor. 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle turizme kazandırılan alan, Karataş ailesi tarafından işletiliyor. Mağara aynı zamanda dini rivayetlere de ev sahipliği yapıyor. MS 46 ve 47 yıllarında Hz. İsa'nın havarilerinden St. Paul'un bölgeye gelerek Hristiyanlığı yaymak amacıyla burada toplantılar düzenlediği, bu sebeple alanın uzun süre "St. Paul Mağarası" olarak anıldığı ifade ediliyor.

D GRUBU MAĞARA STATÜSÜ NE ANLAMA GELİYOR?

Geçen yılki tartışmalar sırasında Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Karancı, alanın mevzuatta "D Grubu mağara" olarak sınıflandırıldığını açıklamıştı. Türkiye'deki doğa koruma mevzuatına göre D grubu sınıflandırması; doğal dengesi büyük ölçüde değişmiş, ekolojik veya morfolojik olarak hassas bir koruma gerektirmeyen ve turizm gibi faaliyetler için kullanılabilen mağaraları tanımlıyor. Özel bir koruma statüsü bulunmamasına rağmen uzmanlar, bu tür kapalı alanlarda yüksek desibelli ses, yoğun ışık ve kalabalık insan gruplarının hem ziyaretçi can güvenliği hem de mevcut jeolojik oluşumların bütünlüğü açısından dikkatle yönetilmesi gerektiğini belirtiyor.

Çevrim içi platformlarda bilet satışları devam eden mitolojik konseptli etkinliğin, mağaranın iç kısımlarında mı yoksa geçen yıl olduğu gibi bahçe bölümünde mi gerçekleştirileceği bölge kamuoyu tarafından takip ediliyor.