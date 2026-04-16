Antalya’da düzenlenecek Diplomasi Forumu öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı. 16-19 Nisan tarihleri arasında il genelinde geniş kapsamlı yasak uygulanacak.

Antalya Valiliği, 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında kent genelinde dikkat çeken bir karar aldı. Yapılan açıklamaya göre, 16 Nisan 2026 saat 08.00 ile 19 Nisan 2026 saat 23.59 arasında Antalya genelinde eylem ve gösteriler yasaklandı.

Kararın, Antalya Diplomasi Forumu güvenlik önlemleri kapsamında alındığı belirtilirken, temel gerekçe olarak kamu düzeni ve milli güvenliğin korunması gösterildi.

FORUM ÖNCESİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Uluslararası katılımın yüksek olması beklenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 öncesinde kentte güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Valilik, özellikle kalabalık etkinliklerin oluşturabileceği risklere karşı önleyici adımlar atıldığını duyurdu.

Alınan bu karar, şehir genelinde günlük hayatı doğrudan etkileyebilecek nitelikte. Özellikle toplu etkinlik planlayan vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının bu tarihlere dikkat etmesi gerekiyor.

HANGİ ETKİNLİKLER YASAKLANDI?

Valilik açıklamasına göre yasak kapsamına alınan faaliyetler şöyle:

- Yürüyüş ve gösteriler

- Basın açıklamaları

- Oturma eylemleri

- Stant ve çadır kurma

- İmza kampanyaları

- Afiş, pankart asma ve broşür dağıtma

- Protesto ve benzeri tüm etkinlikler

Bu kapsamda, Antalya’da eylem yasağı hangi etkinlikleri kapsıyor sorusunun yanıtı oldukça geniş bir çerçevede netleşmiş oldu.

BAZI BÖLGELERDE DENETİM DAHA SIKI

Yasak kararının özellikle bazı bölgelerde daha yoğun uygulanacağı belirtildi. Buna göre:

- Serik ve Aksu ilçelerinin tamamı

- Muratpaşa ilçesinde Yeşilova, Yenigöl ve Yeşilköy mahalleleri

- Serik Caddesi ve çevresi

Bu bölgelerde güvenlik kontrollerinin artırılması ve uygulamaların daha sıkı yürütülmesi bekleniyor.

İSTİSNALAR DA BELİRLENDİ

Valilik, tüm faaliyetlerin yasak kapsamında olmadığını da vurguladı. Buna göre bazı etkinlikler istisna tutuldu:

- Resmi bayram ve anma etkinlikleri

- Siyasi parti ve derneklerin zorunlu kongreleri

- Ticari faaliyetler

Bu istisnalar, özellikle günlük ticaret ve resmi programların aksamaması açısından önem taşıyor.