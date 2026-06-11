Büyük Okyanus'ta yer alan dünyanın en küçük cumhuriyeti Nauru, resmi adını değiştirmek için hukuki süreci başlattı. Mikronezya bölgesinde bulunan ve 13 bin nüfusa sahip olan ada ülkesi, sömürge döneminden kalma ismini terk ederek yerel dildeki karşılığı olan "Naoero" adını alacak. Parlamento tarafından itirazsız kabul edilen isim değişikliği kararı, yürürlüğe girmeden önce halk oylamasına sunulacak.

Devlet Başkanı David Adeang'ın mecliste yaptığı konuşmaya göre, bu adım ülkenin kimliğine, diline ve tarihi mirasına duyulan saygının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Hükümet açıklamasına göre, "Nauru" ismi geçmişte adaya gelen yabancıların kelimeyi daha kolay telaffuz edebilmesi için uydurulmuştu. Ülkedeki posta hizmetleri ve ulusal sağlık sistemi gibi bazı kamu kurumlarının şimdiden yeni ismi kullanmaya başladığı aktarıldı.

TARİH BOYUNCA FARKLI İSİMLER ALDI

Avustralya'nın 3 bin kilometre kuzeydoğusundaki 21 kilometrekarelik ada, kolonizasyon süreci boyunca farklı isimlerle anıldı. 1798'de adaya ulaşan bir İngiliz denizci burayı "Pleasant Island" (Güzel Ada) olarak isimlendirdi. 1888 yılında Almanya'nın adayı ilhak etmesiyle bölge resmi kayıtlara "Nauru" olarak geçti. 1919'da Milletler Cemiyeti kararıyla yönetimi üstlenen Avustralya ve 1968'de kazanılan bağımsızlık sonrasında da bu isim kullanılmaya devam etti.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ KÜLTÜREL MİRASI NASIL ETKİLEYECEK?

Uzmanlara göre, coğrafi isim değişiklikleri salt bir yazım düzenlemesinden ziyade sömürgeci geçmişin izlerini silme ve yerel kimliği görünür kılma stratejisi taşıyor. Nauru hükümeti, bu kararı alırken Türkiye ve Eswatini (eski adıyla Svaziland) gibi kendi dilini öne çıkaran ülkeleri referans aldı. UNESCO tarafından "ciddi derecede tehlike altında" sınıfına sokulan Nauru dilinin eğitim kurumlarında okutulmadığı biliniyor. Yeni isme geçişin, yok olma riski taşıyan bu yerel dilin gelecek nesillere aktarılmasında kritik bir direnç noktası oluşturacağı öngörülüyor.