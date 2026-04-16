Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından :contentReference[oaicite:0]{index=0}, bugün yaşanan teknik sorun nedeniyle kullanıcılarının tepkisini çekti. Sabah saatlerinden itibaren mobil uygulama ve internet şubesine erişim sağlamak isteyen birçok kişi, sistem hatasıyla karşılaştı. Sorun kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, “Akbank çöktü mü?” sorusu arama motorlarında en çok arananlar arasına girdi.

KULLANICILAR AYNI HATA MESAJIYLA KARŞILAŞTI

Mobil uygulamaya giriş yapmak isteyen kullanıcılar, ekranlarında şu uyarıyı gördü:

“Sadece geçici bir süre için işlemlerinizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.”

Bu uyarı nedeniyle EFT, havale, kredi kartı borcu ödeme ve bakiye sorgulama gibi temel bankacılık işlemleri yapılamadı. Günlük finansal akışın yoğun olduğu saatlerde yaşanan kesinti, bireysel kullanıcıların yanı sıra esnaf ve işletmeleri de doğrudan etkiledi.

BANKADAN AÇIKLAMA

Yaşanan erişim sorununun nedeni hakkında banka tarafından yapılan çalışmada yaşanan arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.