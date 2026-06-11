Türkiye genelinde milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren haziran ayı banka promosyon tutarları güncellendi. Bankaların yayımladığı son verilere göre, üç yıllık taahhüt süresi dolan veya yeni emekli olan vatandaşlar, maaşlarını farklı kurumlara taşıyarak 32 bin liraya ulaşan promosyon ve ek faydalardan yararlanma hakkı elde ediyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYON ŞARTLARI NELER

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), maaşını taşıyan emeklilere toplamda 21 bin liraya varan ödeme yapıyor. Kurumun açıklamasına göre, 12 bin lira ana promosyona ek olarak 9 bin lira ilave promosyon veriliyor. Bu ek ödemeden yararlanmak için elektrik veya doğalgaz faturası dahil olmak üzere en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.

VAKIFBANK MAAŞA GÖRE NE KADAR ÖDÜYOR

Kamu bankalarından Vakıfbank, üç yıllık taahhüt karşılığında maaş dilimlerine göre kademeli ödeme sistemi uyguluyor. Maaşı 10 bin liraya kadar olan emeklilere 5 bin lira, 10 bin ile 15 bin lira arasında olanlara ise 8 bin lira ödeme yapılıyor. Aylığı 15 bin ile 20 bin lira arasında bulunanlar 10 bin lira alırken, 20 bin lira ve üzerinde maaş alan emeklilere toplam 12 bin lira promosyon sağlanıyor.

GARANTİ BBVA PROMOSYON KAMPANYASI DETAYLARI

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Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanyasıyla emeklilere 25 bin liraya varan nakit ve ödül fırsatı sunuyor. Banka tarafından yapılan duyuruya göre, 15 bin liraya kadar nakit promosyon verilirken, Bonus Kart veya Paracard ile yapılacak 2 bin liralık harcamaya 6 bin lira bonus ekleniyor. Ayrıca 2 bin liralık Avans Hesap kullanımına 2 bin lira ve yeni sigorta poliçesi yaptıranlara 2 bin lira daha verilerek toplamda 10 bin liralık ek fayda sağlanıyor.

PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Emekliler, maaş taşıma işlemlerini banka şubelerine gitmeden doğrudan e-Devlet sistemi üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor. Yüksek promosyon tutarlarından tam olarak yararlanabilmek için bankaların talep ettiği kredi kartı kullanımı, fatura talimatı veya sigorta poliçesi gibi ek şartların sözleşme imzalanmadan önce dikkatle incelenmesi büyük önem taşıyor.