Hollywood'un tanınmış isimlerinden 59 yaşındaki aktör Tyler Mane, sosyal medya platformu Facebook üzerinden paylaştığı bir videoyla meme kanseri teşhisi aldığını ve kemoterapi sürecine başladığını aktardı. X-Men filmindeki Sabretooth ve Halloween serisindeki Michael Myers rolleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu, erkeklerde nadir rastlanan bu hastalıkla ilgili kamuoyunu bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Kendi açıklamasına göre, dünya genelinde meme kanseri vakalarının sadece yüzde 1'i erkeklerde görülüyor. Mane, 750 erkekten birinin hayatı boyunca bu hastalığa yakalanma riski taşıdığını belirterek, kendisinin de bu istatistiğin bir parçası olduğunu ifade etti. Başlangıçta hastalığını gizli tutmayı düşündüğünü ve durumu utanç verici bulduğunu itiraf eden aktör, erkeklerin bu çekingenlik nedeniyle geç teşhis aldığı gerçeğiyle yüzleşince sessizliğini bozma kararı aldı.

ERKEN TEŞHİSİN ARKASINDAKİ İSİM

Oyuncunun aktardığı bilgilere göre, başvurduğu doktorlar başlangıçta belirtileri önemsemedi. Ancak eşi Renae Geerlings'in ısrarlı tutumu ve tümörün alınması yönündeki baskısı sayesinde hastalığın erken evrede tespit edilebildiği öğrenildi. Mane, eşinin bu süreçteki hayati rolüne dikkat çekerek kendisine teşekkür etti.

ERKEKLERDE MEME KANSERİ NEDEN GÖZDEN KAÇIYOR?

Tıbbi verilere göre erkeklerde meme dokusu daha az olduğu için kitleler teorik olarak daha kolay fark edilebilse de, toplumsal algı ve rutin tarama programlarının eksikliği nedeniyle teşhis genellikle ileri evrelerde gerçekleşiyor. Tyler Mane'nin yaşadığı doktorların klinik belirtileri önemsememesi durumu, erkek meme kanseri vakalarında teşhisi geciktiren yaygın bir faktör olarak öne çıkıyor. Ünlü aktör, bu tablonun değişmesi için takipçilerinden hastalığı etraflarına duyurmalarını istedi.

Kariyerine 1980'lerde profesyonel güreşçi olarak başlayan ve 2,03 metrelik boyuyla dikkat çeken Kanadalı aktör, son olarak 2024 yapımı Deadpool & Wolverine filminde yeniden kamera karşısına geçmişti. Mane'nin başlattığı farkındalık çağrısı, kısa sürede geniş bir kitleden destek gördü.