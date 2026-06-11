Galatasaray'da teknik kadro yapılanması kapsamında Dries Mertens ismi yeniden gündeme geldi. Spor kulislerine yansıyan bilgilere göre, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda Belçikalı eski futbolcunun teknik heyete dahil edilmesi için yürütülen süreçte önemli bir mesafe katedildi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen durum değerlendirme toplantısında Okan Buruk, Mertens'i yardımcı antrenör kadrosunda görmek istediğini yönetime bir kez daha iletti. Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılı yönetim, eski yıldız oyuncuyla temaslarını sıklaştırdı.

AİLE İKNA AŞAMASINDA MI?

Sürecin başlarında antrenörlük teklifine mesafeli yaklaşan Mertens ve ailesinin, son yüz yüze görüşmelerin ardından fikrini değiştirmeye başladığı öne sürüldü. Okan Buruk ve kulüp yönetiminin ısrarcı tutumunun, Belçikalı ismin karar sürecini olumlu yönde etkilediği ifade ediliyor.

MERTENS'İN GALATASARAY KARİYERİ NASILDI?

Futbolculuk kariyerini sarı-kırmızılı formayla noktalayan Dries Mertens, sahadaki liderliği ve taraftarla kurduğu bağ ile takımın sembol isimlerinden biri haline gelmişti. Saha içi tecrübesini kenar yönetimine taşıması beklenen eski oyuncunun önümüzdeki dönemde kulübe teknik adam sıfatıyla dönme ihtimali, spor kamuoyunda yakından takip ediliyor.