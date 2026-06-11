Gazipaşa’nın yetiştirdiği akademisyenler arasında yer alan ve uzun yıllardır Türk halk kültürü, folklor ve sözlü edebiyat alanlarında çalışmalar yürüten Doç. Dr. Yavuz Uysal, profesörlük kadrosuna yükseldi. Uysal’ın akademik kariyerindeki bu önemli adım, bölgedeki eğitim ve bilim camiasında da takdir topladı.

Akademik çalışmalarını Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde sürdüren Uysal’ın, Türk Halk Bilimi, folklor, halk edebiyatı ve kültürel miras alanlarında çok sayıda bilimsel yayını bulunuyor. ALKÜ Akademik Veri Sistemi ve akademik profillerinde yer alan çalışmalar arasında Gazipaşa ve Alanya’nın kültürel mirasına ilişkin araştırmalar da dikkat çekiyor.

GAZİPAŞA VE ALANYA’NIN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ ARAŞTIRDI

Uysal, akademik kariyeri boyunca özellikle Gazipaşa ve Alanya’nın halk kültürü üzerine araştırmalar gerçekleştirdi. Gazipaşa folkloru, halk hekimliği uygulamaları, yöresel anlatılar ve Alanya masalları üzerine yayımlanan çalışmalarıyla tanınıyor.

2022-2023 yıllarında Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini de yürüten Uysal, daha sonra çalışmalarına ALKÜ bünyesinde devam etti.

“YENİ BİR SORUMLULUĞUN BAŞLANGICI”

Yakın çevresi tarafından paylaşılan değerlendirmelere göre Uysal, profesörlük unvanını akademik yolculuğun sonu değil, yeni bir sorumluluğun başlangıcı olarak görüyor. Başarısında ailesinin, öğrencilerinin ve birlikte çalıştığı akademisyenlerin katkısının bulunduğunu ifade etti.

Gazipaşa’dan çıkan bir akademisyenin profesörlük unvanına yükselmesi, özellikle gençler için de örnek bir başarı hikâyesi olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişme, hem Gazipaşa’da hem de Alanya’da eğitim camiasında sevinçle karşılandı.