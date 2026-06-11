Ünlü Hollywood oyuncusu Chris Pratt ve Arnold Schwarzenegger'in kızı Katherine Schwarzenegger, evliliklerinde yedinci yılı tamamladı. Üç çocuk sahibi çift, bu özel günü kişisel sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

36 yaşındaki Katherine Schwarzenegger, eşiyle çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak, "Yedi yıl! Yıl dönümümüz kutlu olsun melek yüzlüm" ifadelerini kullandı. 46 yaşındaki Chris Pratt de kendi hesabından yaptığı paylaşımlarla eşinin kutlamasına karşılık verdi. Çiftin sosyal medyadaki bu etkileşimi takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

HOLLYWOOD'DA BİR KİLİSEDE BAŞLAYAN HİKAYE

Çiftin tanışma süreci, geleneksel magazin anlatılarından farklı bir seyir izliyor. Chris Pratt'in Fox and Friends programında Steve Doocy'ye aktardığına göre, ikili ilk kez Hollywood'da bir kilisede karşılaştı. Pratt, eski eşi Anna Faris'ten olan oğlu Jack'i kilisedeki çocuk programından almaya gittiği sırada Katherine'i ilk kez gördüğünü ve ondan etkilendiğini belirtti.

ÇÖPÇATANLIK İDDİALARI NASIL YALANLANDI?

Uzun süre kamuoyunda yer alan ve ikiliyi Katherine'in annesi Maria Shriver'ın tanıştırdığı yönündeki iddialar, Pratt'in son açıklamalarıyla bizzat yalanlanmış oldu. 2019 yılından bu yana evli olan çiftin Lyla ve Eloise adında iki kızları ile bir yaşındaki Ford adında bir erkek çocukları bulunuyor. Pratt'in ilk evliliğinden olan oğlu Jack'in de dahil olduğu aile, gözlerden uzak sakin bir yaşam sürdürüyor.