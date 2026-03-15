Antalya’nın batı kıyı hattında bugün etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtına için meteorolojik uyarı yapıldı. Özellikle Kaş ile Kumluca arasındaki deniz alanında öğleden sonra rüzgârın şiddetini artıracağı bildirildi.

Turizm sezonuna hazırlık sürecinin devam ettiği bölgede yapılan uyarı, balıkçılar, denizciler ve kıyı hattında faaliyet gösteren vatandaşlar için önem taşıyor.

FIRTINA ÖĞLEDEN SONRA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre rüzgârın bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Bu değerlerin 50 ile 75 kilometre/saat hız aralığına karşılık geldiği belirtilirken rüzgârın zaman zaman fırtına şiddetine ulaşabileceği ifade edildi.

Yetkililer, hava olayının aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini açıkladı.

DENİZCİLER VE BALIKÇILAR İÇİN UYARI

Fırtına uyarısı özellikle denizde faaliyet gösteren balıkçılar ve tekne sahipleri için kritik önem taşıyor. Yetkililer, denizde oluşabilecek dalga ve rüzgâr kaynaklı olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Kıyı kesiminde yaşayan vatandaşların da deniz ulaşımı, küçük tekneler ve kıyı faaliyetleri konusunda tedbirli davranmaları gerektiği vurgulandı.

FIRTINANIN ETKİLİ OLACAĞI SAATLER

Meteorolojik uyarıya göre fırtınanın etkili olması beklenen zaman aralığı şöyle:

Başlama: 15 Mart 2026 – 16:00

Bitiş: 15 Mart 2026 – 23:59