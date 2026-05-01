Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Memmingen kentinde faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camisi, sabaha karşı kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin hedefi oldu. Yerel saatle 04.30 sularında gerçekleşen olayda, ibadethanenin giriş kısmı tahrip edildi.

Polis kaynaklarının aktardığına göre, saldırganlar ilk olarak caminin giriş kapısına muhtemelen hayvan kanı doldurulmuş balonlar fırlattı. Ardından yaklaşık 1,5 metre yüksekliğe sahip mermer duvarın üzerindeki hilal sembolüne kesilmiş bir domuz başı yerleştirildi. Eylemi gerçekleştiren şüphelilerin hızla olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.

FEDERAL POLİS DEVREDE

İhbar üzerine bölgeye intikal eden güvenlik güçleri, olay yerinde geniş çaplı delil toplama çalışması başlattı. Yürütülen soruşturmanın doğrudan Federal Kriminal Dairesi koordinasyonunda yürütüldüğü açıklandı. Olayın ardından çevredeki kirlilik, Memmingen İtfaiyesi ve belediye temizlik ekiplerinin müdahalesiyle giderildi.

ALANYA KAMUOYUNDA YAKINDAN İZLENİYOR

Memmingen polisi, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini vurgulayarak, olayı gören veya şüpheliler hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların emniyet birimleriyle irtibata geçmesi çağrısında bulundu. Avrupa genelinde artış gösteren bu tür nefret eylemleri, çok sayıda gurbetçinin memleketi olan Antalya ve Alanya kamuoyunda da muhtemel etkileri sebebiyle yakından takip ediliyor. Turizm kenti Alanya'da yaşayan yerleşik yabancılar ve yurt dışı bağlantılı vatandaşlar, uluslararası boyuttaki bu gelişmeleri hassasiyetle izliyor.