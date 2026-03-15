Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son dönemde yürüttüğü denetimlerde sahte sigortalılık şüphesi bulunan kayıtları mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde Türkiye genelinde binlerce kişinin emekliliği iptal edilirken bazı emekli maaşları da kesildi.

Uzmanlar özellikle turizm, hizmet ve mevsimlik çalışma yoğunluğunun bulunduğu Antalya ve Alanya gibi bölgelerde çalışan vatandaşların SGK hizmet dökümlerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor.

SAHTE SİGORTALILIK DENETİMLERİ ARTIRILDI

Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, TGRT Haber Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’un sorularını yanıtlayarak SGK’nın son dönemde özellikle fiilen çalışmadan sigortalı gösterilen kişilere yönelik incelemeleri artırdığını söyledi.

SGK, işyerinin gerçek faaliyeti, çalışanların fiilen çalışıp çalışmadığı, maaş ödemeleri ve banka hareketleri gibi birçok veriyi dijital ortamda analiz ediyor. Eğer gerçek bir çalışma olmadığı tespit edilirse ilgili sigorta günleri iptal ediliyor.

Bu durum, prim gün sayısını etkiliyorsa kişinin emekliliği de iptal edilebiliyor.

Uzmanlara göre özellikle turizm sezonunda geçici veya kayıt dışı çalışma riski bulunan Antalya ve Alanya gibi turizm şehirlerinde SGK denetimleri daha da önem kazanıyor.

SGK HİZMET DÖKÜMÜNDEKİ HARFLER NE ANLAMA GELİYOR?

SGK hizmet dökümünde yer alan bazı harfler, sigortalılık durumuna ilişkin önemli bilgiler veriyor. Vatandaşların bu işaretleri bilmesi olası riskleri erken fark etmek açısından büyük önem taşıyor.

K – Kontrollü İş Yeri / Şüpheli Hizmet

Denetime alınmış veya şüpheli görülen işyerlerine ait hizmetleri ifade eder. İnceleme sonucunda bu günler iptal edilebilir.

Ş – Şüpheli Hizmet

Hizmetin doğruluğunun araştırıldığını veya inceleme altında olduğunu gösterir.

S – Sahte veya Sorgulanan Sigortalılık

Sahte sigortalılık şüphesi bulunan hizmetleri ifade eder ve bu günlerin silinme riski bulunur.

E – Ek veya Emeklilikle İlgili Kayıt

Genellikle teknik bir işaretleme olup tek başına risk anlamı taşımaz.

BU HATALAR EMEKLİLİĞİ İPTAL ETTİREBİLİR

Uzmanlara göre aşağıdaki durumlar SGK tarafından yapılan incelemelerde emekliliğin iptal edilmesine yol açabiliyor:

Fiilen çalışılmayan bir işyerinden sigortalı gösterilmek

Sahte veya paravan işyeri üzerinden sigorta yapılması

İşyerinin gerçekte faaliyet göstermemesi

Akraba veya tanıdık üzerinden “hatır sigortası” yapılması

SGK’ya bildirilen ücret ve çalışma bilgilerinin gerçeği yansıtmaması

Bu tür durumlarda SGK, ilgili sigorta günlerini ve primleri geçersiz sayabiliyor.

EMEKLİ MAAŞLARI FAİZİYLE GERİ İSTENEBİLİR

Uzmanlara göre sahte sigortalılık üzerinden emekli olduğu tespit edilen kişiler için sadece emeklilik iptali uygulanmıyor. Aynı zamanda bugüne kadar ödenmiş emekli maaşları da faiziyle birlikte geri talep edilebiliyor.

Bu nedenle özellikle geçmişte kısa süreli veya şüpheli görülen sigorta kayıtları bulunan vatandaşların durumlarını kontrol etmeleri önem taşıyor.

ANTALYA VE ALANYA’DA VATANDAŞLARA UYARI

Uzmanlar, Antalya ve Alanya’da çalışan vatandaşların e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümlerini düzenli olarak kontrol etmelerini öneriyor. Eğer hizmet dökümünde K, Ş veya S harfleri görülüyorsa veya çalışılmayan bir işyerinde sigorta kaydı bulunuyorsa SGK’ya başvurarak inceleme talep edilmesi gerekiyor.

Özellikle turizm ve sezonluk çalışma yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde bu tür kayıtların daha dikkatli takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.