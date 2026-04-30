Tunceli'de altı yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Basına yansıyan bilgilere göre, soruşturma makamları Doku'nun anne ve babasından DNA örneği aldı. Alınan bu örneklerin, tutuklanan şüpheliler arasındaki dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e ait araçtan elde edilen bulgularla karşılaştırılacağı bildirildi.

ARAÇTAKİ ŞÜPHE ÜZERİNE İNCELEME

Soruşturmanın yeniden açılmasının ardından, aralarında eski vali Tuncay Sonel'in de bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmıştı. İddialara göre, kayıp öğrencinin cesedinin söz konusu araçla taşınmış olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. Bu iddiayı netleştirmek amacıyla adli tıp uzmanları aracılığıyla detaylı bir karşılaştırma süreci yürütülüyor.

KAMUOYU SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Yıllardır çözülemeyen kayıp vakalarının yeniden ele alınması ve üst düzey isimlerin soruşturmaya dahil edilmesi, ulusal çapta olduğu gibi Alanya'da da kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Adalet sistemine yönelik toplumsal beklentiler, bu tür kritik ve uzun soluklu dosyaların şeffaf bir şekilde sonuçlandırılmasını zorunlu kılıyor. Soruşturma makamlarının DNA eşleşmesi sonucunda yapacağı resmi açıklama bekleniyor.