Antalya Barosu Başkanı Ali Çağdaş Bozaner, Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında başkanlık görevi için bir kez daha yarışacağını bildirdi. Ekim 2024'te devraldığı görevde iki yılı geride bırakan Bozaner, yeni dönemde de meslektaşlarının desteğini talep ediyor.

Yaptığı açıklamada geride kalan görev süresini değerlendiren Bozaner, mesleki sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini aktardı. İki yıllık süreçte karşılaşılan zorluklara rağmen mazeret üretmeden çalışmalara devam ettiklerini belirten başkan, "Kararlı bir iyimserlikle mücadele etmeyi sürdürdüm" ifadelerini kullandı.

DİNAMİK YÖNETİM VE SOMUT ADIMLAR

Görev süresi boyunca alışılmış kalıpların dışında, genç ve dinamik bir çalışma anlayışı benimsediklerini vurgulayan Bozaner, avukatların mesleki ve sosyal sorunlarına çözüm üretmeye odaklandıklarını kaydetti. Baro ile üyeler arasındaki bağın güçlendirildiğine dikkat çeken başkan, kent ve ülke gündemine dair söylem yerine somut eylemleri öncelediklerini ifade etti. Yurttaşların "Bu kentin bir barosu var" düşüncesini benimsemesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

ANTALYA BAROSU SEÇİMLERİ NASIL İŞLİYOR?

İl genelindeki tüm avukatları temsil eden Antalya Barosu, yönetimini ve disiplin kurullarını belirlemek üzere iki yılda bir olağan genel kurula gidiyor. Ekim 2026'da yapılacak olan seçimler, baronun önümüzdeki iki yıllık hukuki mücadele ve mesleki dayanışma rotasını belirleyecek.

İki yıllık dönemde kalıcı eserler bıraktıklarını ve baronun başlangıç noktasına göre daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu savunan Bozaner, yönetim kuruluna ve merkezlerde görev alan meslektaşlarına teşekkür etti. Yeniden adaylık kararını "Yeşerttiğimiz umutları şimdi büyütme zamanı" sözleriyle özetledi.