Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) genel yerleştirme ve kayıt döneminin tamamlanmasının ardından beklenen ek tercih süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren boş kontenjanlar için tercihlerini sisteme girebilecek.

Tercih bildirim ekranı 17 Eylül 2026 saat 16.00 itibarıyla erişime açıldı. Üniversite eğitimi almak isteyen adayların, tercih listelerini en geç 21 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar onaylaması gerekiyor.

YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, ek yerleştirme tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden bireysel olarak gerçekleştirebilecek. Tercih işlemleri aynı zamanda ÖSYM

Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de yürütülebiliyor. Sisteme giriş yapabilmek için adayların T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanmaları şartı aranıyor.

EK TERCİH HAKKINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Uygulanan genel kurallara göre ek yerleştirme sürecinden, 2026 YKS ilk yerleştirme döneminde hiçbir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar faydalanabiliyor. İlk merkezi yerleştirmede açıköğretim veya örgün herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar ise boş kalan kontenjanlar için ek tercih başvurusunda bulunamıyor.