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5 milyon TL’de mevduat ve konut hesabı değişti

17 Eylül tarihli çekilişte büyük ikramiye tutarı 507.226.978 TL olarak duyuruldu.

17 Eylül 2026 Süper Loto çekilişinde çıkan numaralar şöyle:

Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiye 507 milyon 226 bin 978 TL olarak açıklandı.

17 Eylül 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. Çekilişin ardından kupon sahipleri sonuçları kontrol etmeye başladı.

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