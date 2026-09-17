17 Eylül 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. Çekilişin ardından kupon sahipleri sonuçları kontrol etmeye başladı.
Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiye 507 milyon 226 bin 978 TL olarak açıklandı.
KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU
17 Eylül 2026 Süper Loto çekilişinde çıkan numaralar şöyle:
16 - 59 - 38 - 50 - 30 - 10
Çekilişin tamamlanmasının ardından şans oyunu takipçileri, kuponlarında yer alan numaraları açıklanan sonuçlarla karşılaştırmaya başladı.
BÜYÜK İKRAMİYE 507 MİLYON TL’Yİ AŞTI
17 Eylül tarihli çekilişte büyük ikramiye tutarı 507.226.978 TL olarak duyuruldu.
Süper Loto oynayan vatandaşlar, ikramiye kazanıp kazanmadıklarını resmi çekiliş sonuçları üzerinden kontrol edebilecek.