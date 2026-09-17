BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Olimpique de Marseille ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Marsilya karşılaşması 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadele İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler de TRT’nin resmi yayın seçeneklerinden yararlanabilecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA’DA 265’İNCİ MAÇINA ÇIKIYOR

Marsilya karşılaşması, Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki 265’inci mücadelesi olacak. Siyah-beyazlı ekip, 1959 yılında başlayan Avrupa serüveninde eleme turları dahil Türkiye’yi 47 kez temsil etti.

Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde 19, UEFA Konferans Ligi’nde ise 2 kez mücadele etti.

TÜPRAŞ STADYUMU’NDA 133’ÜNCÜ AVRUPA MAÇI

Siyah-beyazlılar, Marsilya karşısında Avrupa kupalarındaki 133’üncü iç saha maçına çıkacak. Beşiktaş daha önce ev sahibi olduğu 132 Avrupa karşılaşmasında 67 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet aldı.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 205 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 150 gol gördü.

18 SEZON SONRA YENİDEN KARŞILAŞACAKLAR

Beşiktaş ile Marsilya, Avrupa kupalarında üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşmıştı.

Fransa’da oynanan karşılaşmayı Marsilya 2-0 kazanırken, İstanbul’daki mücadelede Beşiktaş rakibini 2-1 mağlup etmişti. Böylece iki takım, 18 sezonluk aranın ardından yeniden Avrupa sahnesinde karşılaşacak.

FRANSIZ TAKIMLARINA KARŞI 12’NCİ SINAV

Beşiktaş, Marsilya maçıyla birlikte Avrupa kupalarında Fransız takımlarıyla 12’nci kez karşılaşacak. Siyah-beyazlılar önceki 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

Marsilya ise Türk takımlarına karşı Avrupa kupalarındaki 11’inci maçına çıkacak. Fransız ekibi daha önceki 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.