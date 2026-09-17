Türkiye’nin 9-20

Kasım 2026 tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) için Antalya'daki hazırlıklar hız kazandı. Valilik makamından aktarılan bilgilere göre, zirvede kenti temsil edecek Antalya Pavilyonu'nun inşası ve ana sponsorluğu için resmi adımlar atıldı.

Antalya Valiliği Hükümet Konağı’nda düzenlenen törenle, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi projesi kapsamında hayata geçirilecek yapının detayları netleşti. Antalya Valiliği ile AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan iş birliği protokolü; yapının inşası, malzeme tedariki, iç tasarımı ve montaj süreçlerini kapsıyor.

İMZALAR VALİLİKTE ATILDI

Düzenlenen imza törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, AGT Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Semih Söylemez ve İcra Kurulu Başkanı Bülent Komaç katılım sağladı. Tören sonunda, kentin sürdürülebilirlik ve iklim çalışmalarına verdiği destekten ötürü Söylemez'e teşekkür belgesi takdim edildi.

PAVİLYON ZİRVEDE NE İŞE YARAYACAK?

Uluslararası fuar ve zirvelerde ana yapıdan bağımsız, özel tasarımlı sergi alanlarını ifade eden pavilyonlar, ülkelerin ve şehirlerin vizyonunu yansıtan vitrinler olarak kullanılıyor. Antalya Pavilyonu da COP31 süresince kentin çevre politikalarını, iklim değişikliğiyle mücadele adımlarını ve sürdürülebilirlik projelerini dünya çapındaki delegasyonlara tanıtacak ana merkez işlevi görecek.