Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antalya Ulaşım AŞ, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde yeni bir dijital dönemi başlattı. Yapılan resmi açıklamaya göre, Antalyakart mobil uygulamasına entegre edilen yeni özellik sayesinde durakta bekleyen yolcular otobüs sürücüsüyle doğrudan sistem üzerinden iletişim kurabilecek.

"Durakta Yolcu Binecek" adı verilen sistem, geleneksel el kaldırarak otobüs durdurma zorunluluğunu büyük oranda ortadan kaldırıyor. Yolcular, akıllı telefonlarındaki uygulama üzerinden binecekleri durağı ve inmek istedikleri noktayı önceden işaretleyebiliyor. Bu bildirim, doğrudan ilgili hattaki otobüs sürücüsünün ekranına düşerek aracın belirtilen duraklarda durmasını kesinleştiriyor.

SİSTEM NASIL KULLANILACAK VE KİMLERE KOLAYLIK SAĞLIYOR?

Sistemin temel amacı, özellikle görme veya bedensel engeli bulunan ve durakta desteğe ihtiyaç duyan bireylerin toplu taşımaya erişimini kolaylaştırmak olarak belirlendi. Bu yenilikten faydalanmak isteyen kullanıcıların, akıllı telefonlarındaki Antalyakart uygulamasını güncel tutmaları ve duraktayken aktif bir internet bağlantısı üzerinden bildirim göndermeleri gerekiyor.

AntalyaKart yetkilileri tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan duyuruda, sistemin aktif hale getirildiği aktarıldı. Yeni dijital adımın, hem yolcu güvenliğini artırması hem de duraklardaki gereksiz beklemelerin önüne geçerek sefer sürelerini daha verimli hale getirmesi hedefleniyor.